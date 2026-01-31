Oddaj krew i zabierz ukochaną osobę na randkę. Nagrody zgarną kreatywni krwiodawcy

2026-01-31, 11:50  Agata Raczek/Redakcja
Rusza walentynkowy konkurs w RCKiK w Bydgoszczy i oddziałach terenowych

Krew ratuje życie. Bezdyskusyjnie - ten dar to dobro w czystej postaci. Teraz będzie okazja, by zdobyć za to... inne dobra, takie, którymi łatwo się cieszyć z drugą połówką. Krwiodawcy będą mogli wygrać voucher na masaż czy bilety do opery. Wkrótce ruszy walentynkowy konkurs.

W regionie będzie można oddać krew i wygrać coś dla siebie czy ukochanej osoby. Na początku ferii rusza konkurs walentynkowy dla krwiodawców. Do wygrania będą, m.in. bilety do kina, opery oraz vouchery na masaże:

- Konkurs ma wymiar walentynkowy, ale przeprowadzimy go trochę wcześniej właśnie ze względu na to, żeby nasi dawcy, którzy będą w tym okresie oddawać krew, mogli z tych nagród skorzystać w okolicach święta zakochanych - mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Właśnie dla osób, które będą oddawać krew między 1 a 7 lutego w oddziałach terenowych RCKiK oraz w centrum w Bydgoszczy przewidziano nagrody.

- Odpowiadając na krótkie pytanie, które wymaga kreatywności, będzie można wygrać m.in. vouchery na wydarzenia, na zabiegi, np. na masaże, bony do restauracji. Jest cała masa tego typu nagród, które w okresie walentynkowym będzie można wykorzystać - ciesząc się z tego święta i pomagając innym - dodaje Krzysztof Laks.

RCKiK w Bydgoszczy ma 50 partnerów tego konkursu, a nagrody różnią się w każdym oddziale, by krwiodawcy mogli z nich skorzystać w sowich miejscowościach.

Żeby oddać krew, trzeba czuć się zdrowo, mieć więcej niż 18, ale mniej niż 65 lat, ważyć nie mniej niż 50 kg. Żeby przekonać się, czy możesz zostać dawcą, wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań na stronie RCKiK w Bydgoszczy (potem oczywiście trzeba odwiedzić lekarza i laboratorium w centrum krwiodawstwa).

Szczegóły w relacji Agaty Raczek.

Mówi Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

