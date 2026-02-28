Zwłoki mężczyzny w rzece w Cierpicach koło Torunia. Śledztwo wykaże, jak zginął 41-latek

2026-02-28, 09:57 Michał Zaręba/MG

Ciało mężczyzny wyłowiono w piątek z rzeki w Cierpicach pod Toruniem/fot. WOPR Toruń

Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci 41-latka pod Toruniem. Ciało mężczyzny wyłowiono w piątek z rzeki w Cierpicach pod Toruniem.

W piątek przed godz. 15.00 policjanci zostali powiadomieni o odnalezieniu ciała mężczyzny w Zielonej Strudze w Cierpicach.



- Wstępne ustalenia policjantów pod nadzorem prokuratora nie wskazują, by ktokolwiek przyczynił się do śmierci 41-latka - mówiła Polskiemu Radiu PiK podkom. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.



Szczegółowe przyczyny i okoliczności będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.