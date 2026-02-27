Zwłoki mężczyzny w Grudziądzu. Krótko przed jego śmiercią interweniowali policjanci [aktualizacja]
W pustostanie niedaleko dzikiej plaży nad Jeziorem Rudnickim w Grudziądzu znaleziono zwłoki 58-latka mężczyzny.
W sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Sekcję zwłok zaplanowano na 2 marca.
Ciało mężczyzny znaleziono w środę 25 lutego przed godziną 10 w sąsiedztwie dzikiej plaży nad Jeziorem Rudnickim w Grudziądzu. Nieoficjalnie dziennikarz Polskiego Radia PiK ustalił, że mężczyzna nie miał żadnych śladów przemocy. Kilka godzin wcześniej policjanci zostali wezwani na interwencję domową właśnie wobec niego. Na prośbę domowników 58-latek opuścił mieszkanie w asyście policji. Funkcjonariusze zawieźli go w miejsce, które wskazał.
Podczas interwencji nie stosowano środków przymusu bezpośredniego ani siły fizycznej -czytamy w komunikacie policyjnym opublikowanym na portalu X.