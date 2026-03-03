Jego ciało znaleziono w pustostanie nad jeziorem w Grudziądzu. Jak zginął 58-latek?

2026-03-03, 09:35 Marcin Doliński/MG

Na ciele 58-latka nie znaleziono żadnych obrażeń

Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok 58-latka znalezionego kilka dni temu w jednym z pustostanów w Grudziądzu. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Na ciele nie znaleziono żadnych obrażeń, zabezpieczono krew do badań toksykologicznych.



Jak już informowaliśmy, 58-letni mężczyzna miał zakłócać porządek w jednym z domów. Został stamtąd wyprowadzony, kilka godzin później jego ciało znaleziono w pustostanie niedaleko dzikiej plaży nad Jeziorem Rudnickim.