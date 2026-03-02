Kobieta została poturbowana przez krowę. Na miejscu lądowało pogotowie lotnicze [zdjęcia]

2026-03-02, 14:10 Dorota Witt

Strażacy zabezpieczali lądowisko dla LPR/ Fot. OSP KSRG Piotrków Kujawski, Facebook

Do zdarzenia doszło w Wójcinie w powiecie radziejowskim. Ranna trafiła do szpitala w Radziejowie.

Jak powiedziała Polskiemu Radiu PiK st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków, poszkodowana została 67-letnia kobieta. Gdy weszła do obory, zaatakowała ją krowa.

Strażacy z Radziejowa relacjonują, że zastali poszkodowaną w domu, pod opieką bliskich. Była przytomna, logicznie odpowiadała na ich pytania, zgłaszała niewielki ból w klatce piersiowej i plecach. Przeprowadzili wstępne badanie medyczne, podali jej tlen. Ratownicy medyczni stwierdzili u niej złamanie żeber.

Strażacy m.in. z OSP Piotrków Kujawski zabezpieczali lądowisko dla pogotowia lotniczego. Na miejscu działali też policjanci. Aspirant sztabowy Marcin Krasucki z policji w Radziejowie przekazał, że ostatecznie poszkodowana trafiła do szpitala z załogą karetki.