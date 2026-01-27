Pomorskie. 44-letni funkcjonariusz SOP zaatakował nożem swą rodzinę. Nie żyje czterolatka

Na zdjęciu radca prawny Michał Śniegocki i pielęgniarka ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słupsku, Małgorzata Żuchlińska podczas konferencji prasowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku. Spotkanie dot. sytuacji zdrowotnej osób poszkodowanych podczas ataku nożownika w Ustce/fot. PAP/Piotr Kowala

44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem w poniedziałek wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Pięć osób jest rannych, w tym napastnik – poinformował oficer prasowy słupskiej policji podkom. Jakub Bagiński.

Zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w nadmorskiej Ustce policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 21.30.



– Na miejscu obezwładnili agresywnego 44-latka, który ranił nożem pięcioro członków swojej rodziny oraz siebie. Czteroletniej dziewczynki mimo długiej reanimacji nie udało się uratować – powiedział podkom. Bagiński.



Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali, w tym w asyście policjantów zatrzymany napastnik, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa.



Jak dowiedziała się PAP, do szpitala w Sławnie (woj. zachodniopomorskie) trafił teść napastnika. Teściowa, żona i dziecko 44-latka przetransportowani zostali do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (woj. pomorskie).



– Dziecko nie miało praktycznie żadnych obrażeń, zostało wypisane. Starsza kobieta jest na chirurgii w stanie stabilnym. Młodsza jest w stanie ciężkim – poinformował rzecznik prasowy słupskiej placówki Marcin Prusak.



Zatrzymany napastnik jest w jednym ze szpitali na Pomorzu, poza Słupskiem.



Wobec funkcjonariusza SOP wszczęto procedurę usunięcia ze służby - przekazał we wtorek wicedyrektor departamentu komunikacji społecznej MSWiA Tomasz Kułakowski. Dodał, że mężczyzna jest już zawieszony. Funkcjonariusz od 23 lat służył w formacji. Na początku października przeszedł badania okresowe.