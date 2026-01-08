„To się nie odstanie, chcę sprawiedliwego wyroku”. Proces w sprawie śmierci 55-latka nie ruszył

2026-01-08, 14:05  Michał Zaręba/Redakcja
Arkadiusz D. został skazany na 15 lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył karę/fot: zdjęcie ilustracyjne

Arkadiusz D. został skazany na 15 lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył karę/fot: zdjęcie ilustracyjne

Bliscy zamordowanego w Grębocinie zjawili się w toruńskim sądzie. Zabrakło oskarżonego, który nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu i pomógł przewieźć zwłoki do pobliskiej miejscowości. Proces się nie rozpoczął. Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 22 stycznia.

Proces w sprawie zbrodni w Grębocinie nie mógł rozpocząć się planowo z powodu błędów w zawiadomieniu o rozprawie.

Do zbrodni doszło na przełomie lutego i marca 2025 roku. Jak ustalono, Dariusz M. wielokrotnie uderzał 55-latka kijem bejsbolowym i bez odzieży zostawił na zimnie, po czym wspólnie z Krzysztofem W. wywiózł ciało do sąsiedniej miejscowości i porzucił przy drodze. Chciał upozorować wypadek drogowy. Krzysztof W. został oskarżony o nieudzielenie pomocy i utrudnianie postępowania.

- To się już nie odstanie, chcę tylko sprawiedliwego wyroku - mówi siostra 55-latka. Wychodzi na to, że te dwie osoby brały w tym udział. No i zamordowały mi brata. Nie wiem czemu był bity. Brat był opiekunem mamy. To najlepszy brat, pracowity i dobry człowiek. Dopóki mógł pracować, pracował. Później zdrowie mu nie pozwalało - dodaje.

Dariuszowi M. grozi dożywotnie więzienie. Obrona nie zgadza się z zarzutem zabójstwa.

Więcej w relacji Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

