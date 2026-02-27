Obława w regionie. Policja szuka Mariusza Olewińskiego za śmiertelne pobicie

2026-02-27, 14:05 Mariusz Kluszczyński

Policjanci z Lipna poszukują Mariusza Olewińskiego, za którym prokuratura rejonowa wydała list gończy (fot. KPP w Lipnie)

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie opublikowali list gończy za Mariuszem Olewińskim. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w Dobrzyniu nad Wisłą. Jest on podejrzany o udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.

Prokuratura wydaje list gończy

Podstawą działań funkcjonariuszy jest nakaz aresztowania wydany 26 lutego 2026 roku przez Prokuraturę Rejonową w Lipnie. Śledczy zakwalifikowali czyn jako przestępstwo z artykułu 158 paragraf 3 Kodeksu karnego.





Służby apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z dyżurnym w Lipnie pod numerem 47 753 82 67.

Krwawa kłótnia pod sklepem



Do dramatycznych zdarzeń doszło przed tygodniem na terenie Dobrzynia nad Wisłą. Według ustaleń śledczych w bójce uczestniczyło trzech mężczyzn, którzy byli ze sobą spokrewnieni. Konflikt rozpoczął się od głośnej awantury przed jednym z lokalnych sklepów, a następnie przeniósł się na sąsiednią ulicę.





Zabezpieczone nagrania z monitoringu miejskiego rzucają światło na brutalny przebieg zajścia. Widać na nich, jak jeden z napastników zadaje ofierze ciosy niebezpiecznym narzędziem.

Ofiara zmarła w szpitalu



Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak przekazała nadkomisarz Małgorzata Małkińska z KPP w Lipnie, po przybyciu funkcjonariuszy załoga karetki pogotowia opatrywała już rannego mężczyznę. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.





- Prowadzone jest postępowanie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia – informowała kilka dni temu rzeczniczka lipnowskiej policji.





W toku śledztwa zatrzymano już 28-letniego mężczyznę, który również brał udział w starciu. Policjanci nadal przesłuchują świadków i analizują zebrane dowody, aby doprowadzić do ujęcia głównego podejrzanego.