Awaria sieci wodociągowej usunięta! Mieszkańcy gminy Lubicz mają już wodę

2026-02-11, 10:46 Monika Kaczyńska/MG

Wody nie mają mieszkańcy siedmiu miejscowości/fot. Pixabay

Kolejna awaria sieci wodociągowej w regionie - tym razem w okolicy Torunia! Wody nie mieli w środę mieszkańcy siedmiu miejscowości gminy Lubicz, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.

Awaria dotknęła mieszkańców Grębocina, Rogowa, Rogówka, Brzeźna, Brzezinka, Gronowa i Gronówka.



- Spółka zmuszona była do wstrzymania dostaw wody - tłumaczył Krzysztof Buszko z Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu. - Rozległość awarii spowodowana była zamarzniętymi zasuwami - znajdowały się gdzieś pod bryłami lodu. Żeby zabezpieczyć mienie osoby zalewanej, podjęliśmy decyzję o tymczasowym wyłączeniu wody.



Obecnie dostawy wody w siedmiu miejscowościach gminy Lubicz zostały przywrócone.