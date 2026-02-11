Awaria sieci wodociągowej usunięta! Mieszkańcy gminy Lubicz mają już wodę

2026-02-11, 10:46  Monika Kaczyńska/MG
Wody nie mają mieszkańcy siedmiu miejscowości/fot. Pixabay

Kolejna awaria sieci wodociągowej w regionie - tym razem w okolicy Torunia! Wody nie mieli w środę mieszkańcy siedmiu miejscowości gminy Lubicz, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.

Awaria dotknęła mieszkańców Grębocina, Rogowa, Rogówka, Brzeźna, Brzezinka, Gronowa i Gronówka.

- Spółka zmuszona była do wstrzymania dostaw wody - tłumaczył Krzysztof Buszko z Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu. - Rozległość awarii spowodowana była zamarzniętymi zasuwami - znajdowały się gdzieś pod bryłami lodu. Żeby zabezpieczyć mienie osoby zalewanej, podjęliśmy decyzję o tymczasowym wyłączeniu wody.

Obecnie dostawy wody w siedmiu miejscowościach gminy Lubicz zostały przywrócone.

Mówi Krzysztof Buszko z Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu

