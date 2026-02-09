Wyciek niedaleko inowrocławskiej tężni solankowej. Wiemy, o jakie chemikalia chodzi

2026-02-09, 16:20 Marcin Glapiak/Redakcja

Wiemy, jakie chemikalia wyciekły niedaleko Inowrocławskiej Tężni Solankowej/fot. Wikipedia

Niedaleko inowrocławskiej tężni solankowej, jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wyciekła tzw. ciężka woda, czyli odpad poprodukcyjny.

Czym są chemikalia, które wyciekły niedaleko inowrocławskiej tężni solankowej? - To pozostałości po produkcji, nazywany przez zakład wodą ciężką, kwaśną - mówi rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Małgorzata Witkowska. Po wykonaniu analiz będziemy w stanie powiedzieć, jakie substancje są tam zawarte - dodaje.



Rzeczniczka ostrzega, że odpad może mieć potencjalnie zły wpływ na środowisko. - Każdy odpad czy ściek, który jest wylany w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może wpływać negatywnie - mówi Małgorzata Witkowska. - Jeżeli jest nieodpowiednie pH czy jakieś stężenie, które może zaszkodzić faunie i florze bądź wodom podziemnym, to jest to wpływ niekorzystny - dodaje.



Pracownicy WIOŚ czekają na warunki pogodowe umożliwiające pobranie próby z wycieku. Dokładne dane będą znane najwcześniej za miesiąc.