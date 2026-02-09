Wyciek niedaleko inowrocławskiej tężni solankowej. Wiemy, o jakie chemikalia chodzi

2026-02-09, 16:20  Marcin Glapiak/Redakcja
Wiemy, jakie chemikalia wyciekły niedaleko Inowrocławskiej Tężni Solankowej/fot. Wikipedia

Wiemy, jakie chemikalia wyciekły niedaleko Inowrocławskiej Tężni Solankowej/fot. Wikipedia

Niedaleko inowrocławskiej tężni solankowej, jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wyciekła tzw. ciężka woda, czyli odpad poprodukcyjny.

Czym są chemikalia, które wyciekły niedaleko inowrocławskiej tężni solankowej? - To pozostałości po produkcji, nazywany przez zakład wodą ciężką, kwaśną - mówi rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Małgorzata Witkowska. Po wykonaniu analiz będziemy w stanie powiedzieć, jakie substancje są tam zawarte - dodaje.

Rzeczniczka ostrzega, że odpad może mieć potencjalnie zły wpływ na środowisko. - Każdy odpad czy ściek, który jest wylany w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może wpływać negatywnie - mówi Małgorzata Witkowska. - Jeżeli jest nieodpowiednie pH czy jakieś stężenie, które może zaszkodzić faunie i florze bądź wodom podziemnym, to jest to wpływ niekorzystny - dodaje.

Pracownicy WIOŚ czekają na warunki pogodowe umożliwiające pobranie próby z wycieku. Dokładne dane będą znane najwcześniej za miesiąc.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Gigantyczny korek w Bydgoszczy. Sznur aut stoi na dojeździe do Mostu Fordońskiego [wideo]

Gigantyczny korek w Bydgoszczy. Sznur aut stoi na dojeździe do Mostu Fordońskiego [wideo]

2026-02-09, 16:30
Wysoce zjadliwa grypa ptaków pod Koronowem. Nakazy i zakazy wprowadzono w powiecie bydgoskim

Wysoce zjadliwa grypa ptaków pod Koronowem. Nakazy i zakazy wprowadzono w powiecie bydgoskim

2026-02-09, 15:30
Strażnicy graniczni zatrzymali 30 cudzoziemców w Kujawsko-Pomorskiem. Pracowali w piekarni i przy warzywach [zdjęcia]

Strażnicy graniczni zatrzymali 30 cudzoziemców w Kujawsko-Pomorskiem. Pracowali w piekarni i przy warzywach [zdjęcia]

2026-02-09, 14:59
Martwy dzik na ulicy w Toruniu. Czy przyczyną był Afrykański Pomór Świń

Martwy dzik na ulicy w Toruniu. Czy przyczyną był Afrykański Pomór Świń?

2026-02-09, 14:34
Seniorka leżała kilkanaście godzin na podłodze. Musiała interweniować policja

Seniorka leżała kilkanaście godzin na podłodze. Musiała interweniować policja

2026-02-09, 13:29
Zarzuty dla nożownika z Tucholi. Alan B.: Nie przyznaję się do winy, ale żałuję tego, co się stało

Zarzuty dla nożownika z Tucholi. Alan B.: Nie przyznaję się do winy, ale żałuję tego, co się stało

2026-02-09, 12:47
Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami. Złamał przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Prezes GKM-u Grudziądz z zarzutami. Złamał przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

2026-02-09, 11:28
Trudne warunki atmosferyczne utrudniają jazdę pociągów. Opóźnienia także w naszym regionie

Trudne warunki atmosferyczne utrudniają jazdę pociągów. Opóźnienia także w naszym regionie

2026-02-09, 10:37
Inowrocławski szpital na liście najlepiej ocenianych. Tu kobiety rodzą po ludzku [ranking]

Inowrocławski szpital na liście najlepiej ocenianych. Tu kobiety rodzą po ludzku [ranking]

2026-02-09, 09:48

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę