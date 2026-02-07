Wyciek substancji chemicznej w pobliżu tężni solankowej w Inowrocławiu

2026-02-07, 09:38 Marcin Glapiak / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Sprawą już zajmują się specjaliści Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji przy ul. Pakowskiej, gdzie odbywa się produkcja kwasów tłuszczowych. To 200 metrów od tężni solankowej. Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK Janusz Radzikowski, prezes inowrocławskich wodociągów, do wycieku doszło 27 stycznia. Właściciel posesji zainstalował 12-metrowy nielegalny zbiornik, do którego wlewane były chemikalia. Zbiornik jednak szybko uległ przepełnieniu.

- W związku z tym przedsiębiorca wykopał obok zbiornika parę metrów kanału. Nadmiar ze zbiornika przedostał się do gleby - mówi Janusz Radzikowski.

Jak informują władze Inowrocławia, sprawę przybyli zbadać specjaliści Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dopiero po ustąpieniu mrozów będą mogli stwierdzić skalę zanieczyszczenia.