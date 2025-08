Wybitny bydgoski okulista, prof. Józef Kałużny ma swoją rzeźbę. Na skwerze stanęło... oko [zdjęcia]

Niecodzienny wypadek na przystani wiślanej we Włocławku. W trakcie wodowanie skutera wodnego do rzeki wpadł samochód, holujący skuter na lawecie. Czytaj dalej »

Rzeźba stanęła w centralnym punkcie zrewitalizowanego wcześniej skweru. - Profesor Józef Kałużny w młodości postawił na Bydgoszcz i dzięki temu w naszym mieście powstał bardzo silny ośrodek okulistyki. On nadal rozkwita, dzięki pracy jaką wykonują synowie pana profesora. Na skwerze jego imienia powstało dzieło piękne i wybitne. Cieszę się, że tak wyjątkowa osobowość, jak prof. Józef Kałużny już na zawsze będzie miała swój ślad w tym miejscu, tak często uczęszczanym przez mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy - mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który odsłonił rzeźbę wspólnie z żoną profesora i jego synami. Rzeźba oka nawiązuje do patrona skweru profesora Józefa Kałużnego, wybitnego, zasłużonego na polu ochrony zdrowia, nauki i edukacji lekarza okulisty. Kierując Kliniką Chorób Oczu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, uczynił ją jednym z wiodących ośrodków okulistycznych w kraju. Zasłużył się wprowadzaniem innowacyjnych metod leczenia chorób siatkówki oka z wykorzystaniem lasera rubinowego i argonowego. Był pionierem operacji zaćmy z wszczepem sztucznych soczewek tylnokomorowych oraz rogówkowej chirurgii refrakcyjnej. W szczególny sposób związany był z założoną przez siebie Kliniką Okulistyczną „OFTALMIKA", której był kierownikiem i w której leczył pacjentów do końca swoich dni.

