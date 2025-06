Gaszenie pożaru i ewakuacja poszkodowanego na czas. Strażacka rywalizacja w Toruniu

2025-06-20, 15:17 Monika Kaczyńska/Redakcja

Zawody FireFit w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Ponad 240 zawodników na starcie. Na specjalnym torze muszą m.in. ugasić pożar, wejść na wieżę z wężem i ewakuować poszkodowanego. Na Rynku Nowomiejskim w Toruniu trwają zawody o tytuł „Najtwardszego strażaka” – Mistrzostwa Polski w formule FireFit.

– Jestem zadowolony, bo ukończyłem, „celowałem” w pięć minut, bo to duży wysiłek. To mój pierwszy raz na takich zawodach – więc 3,30 czy poniżej trzech minut i 30 sekund to bardzo dobry wynik, jestem bardzo zadowolony – mówi jeden z uczestników. Co jest najtrudniejsze? – Wszystko się wydaje trudne – największa trudnością był manekin, bo jest na końcu – wyjaśnia.



– Wszystko jest odwzorowane tak, jak przy prawdziwej akcji. Ewakuacja poszkodowanego – manekin waży 80 kilogramów, ale poszkodowani zazwyczaj ważą dużo więcej. FireFit propaguje sport, rywalizację – jak dla mnie super – mówi inny strażak.



Wśród startujących jest 16 pań i 37 strażaków z zagranicy – m.in. z Litwy, Czech, Gibraltaru i Turcji. Zawody potrwają do soboty.



