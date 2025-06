Pierwszy w Polsce inteligentny implant ślimakowy wszczepią pacjentowi w Bydgoszczy

2025-06-16, 07:46 Redakcja

Szpital zapowiada, że to nie tylko pierwsza taka operacja w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej/fot. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Facebook

Przełomowa operacja odbędzie się w poniedziałek (16 czerwca) w bydgoskim szpitalu dziecięcym. Małemu pacjentowi wszczepiony zostanie pierwszy w Polsce inteligentny implant ślimakowy.

Operację wszczepienia inteligentnego implantu ślimakowego nowej generacji firmy Cochlear Nucleus 8 Nexa przeprowadzi prof. Józef Mierzwiński, wybitny specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej.



- Implant Nexa to technologiczny przełom w leczeniu głuchoty – jest to pierwszy w świecie inteligentny implant ślimakowy, wyposażony w najbardziej zaawansowaną jednostkę przetwarzającą dźwięk, która została zaprojektowana z myślą o ciągłej aktualizacji możliwości urządzenia przez całe życie pacjenta – czytamy w oficjalnej informacji, przesłanej przez szpital. - To oznacza, że implant może „rozwijać się” wraz z użytkownikiem, dostosowując się do postępów technologicznych i zmieniających się potrzeb słuchowych. Przełomowa technologia implantu Nexa to również wbudowana pamięć oraz system diagnostyki pracy urządzenia.



Szpital zapowiada, że to nie tylko pierwsza taka operacja w Polsce, ale w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszy pacjent otrzyma procesor dźwięku Nucleus 8 Nexa nowej generacji, który automatycznie dostosowuje się do warunków akustycznych otoczenia. Umożliwia to komfortowe słyszenie nawet w trudnych sytuacjach, takich jak hałaśliwe środowiska miejskie, zatłoczone pomieszczenia czy rozmowy w ruchu. - To wyjątkowy moment zarówno dla naszego szpitala, jak i dla całego systemu opieki otorynolaryngologicznej w Polsce. Wkraczamy w nową erę leczenia głuchoty – podkreśla prof. Mierzwiński, kierownik Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy.



Jak dodaje - wszczepienie implantu Nexa to nie tylko krok milowy w medycynie, ale przede wszystkim szansa na pełniejsze i bardziej komfortowe życie dla osób z poważnymi ubytkami słuchu.