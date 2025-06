Uczyli się strzelać i się bronić. Akcja „Trenuj z Wojskiem” tym razem w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-06-29, 12:00 Robert Duliński/Redakcja

Akcja "Trenuj z Wojskiem" w Toruniu/fot. Robert Duliński

Ponad 150 osób wzięło udział w kolejnej odsłonie akcji „Trenuj z Wojskiem”. Nauka strzelania, walki wręcz, czy zajęcia z topografii – tego uczyli się ci, którzy odpowiedzieli na propozycję żołnierzy.

Ci, którzy się zgłosili, dziś wzięli udział w szkoleniu pod okiem doświadczonych wojskowych i instruktorów na toruńskim poligonie. - Bardzo fajnie jest to zorganizowane. Jest różnorodność tematyczna - mówili uczestnicy. - Cieszę się, to moja druga edycja. Jesteśmy z Warszawy, więc to kawał drogi. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak fajnie.



- To szósta edycja, a zainteresowanie jest ciągle bardzo duże. W poprzednich pięciu edycjach wzięło udział 28 tys. uczestników - mówił oficer prasowy 8. Kujawsko Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Paweł Banasiak. - Na początku każdy składa deklarację zdrowie i może wziąć udział w treningu, który pozwoli zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony, pierwszej pomocy, zachowania w sytuacjach kryzysowych, a także podstaw przetrwania.