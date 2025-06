Aktywista Grupy Granica wygrał w toruńskim sądzie. Zadośćuczynienie za zatrzymanie przy granicy z Białorusią

2025-06-27, 13:48 Michał Zaręba/Redakcja

Toruński sąd zdecydował o zadośćuczynieniu dla Jakuba Sypiańskiego, aktywisty i tłumacza Grupy Granica/fot: Michał Zaręba

Tłumacz i aktywista Grupy Granica wygrał w toruńskim sądzie sprawę przeciwko Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Sąd Okręgowy przyznał Jakubowi Sypiańskiemu od Skarbu Państwa sześć tysięcy złotych zadośćuczynienia, za niesłuszne zatrzymanie w nocy z 25 na 26 listopada 2021 w pobliżu granicy z Białorusią.

– Z perspektywy tego powodu, z którego został on zatrzymany, więc podejrzenia o udział w nielegalnych działaniach związanych z przemytem ludzi, to takiego powodu nie było. Wnioskodawca w tego rodzaju działaniach nie brał udziału. Nie ma na to żadnych dowodów. Obywatel musi mieć prawo wiedzieć, czy ma obowiązek podporządkowywać się pewnym działaniom wkraczającym w jego sferę praw i wolności przez funkcjonariuszy publicznych, czy są one legalne. Musi mieć możliwość ocenić takie zachowanie – mówił sędzia Bartosz Sitkiewcz.



– Co jest szczególnie ważne, sąd podkreślił to, że w tej sprawie mieliśmy tak naprawdę do czynienia z sytuacją, w której wojskowi działali na podstawie dokumentów, które są niejawne. Tworzy to sytuację bardzo niepokojącą z perspektywy demokratycznego państwa prawnego, że żołnierze mieliby wobec tego mieć prawo do podejmowania władczych decyzji w stosunku do obywateli na podstawie decyzji dokumentów, z którymi ci obywatele nie mogą się zapoznać – dodał adwokat Jarosław Jagura, pełnomocnik Jakuba Sypiańskiego.