W Bydgoszczy debatują o zagrożeniach. Trwają Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE

2025-06-27, 06:53 Agata Raczek/Redakcja

W Bydgoszczy rozpoczęły się V Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE/fot: Agata Raczek

O zagrożeniach chemicznych, biologicznych czy radiacyjnych dyskutują specjaliści i przedstawiciele nauki. W Bydgoszczy rozpoczęły się V Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE.

- Wydarzenie gromadzi czołowych specjalistów oraz przedstawicieli nauki, przemysłu i instytucji publicznych zajmujących się zagrożeniami, a także tematyką ochrony infrastruktury krytycznej – mówił mjr Straży Granicznej dr Mariusz Urban, zastępca Komendanta Straży Granicznej w Bydgoszczy:



– Dzisiaj spotykamy się na piątych warsztatach POLON CBRNE. W pierwszym dniu mamy naukową konferencję dotyczącą ochrony infrastruktury lotniczej przed zagrożeniami CBRNE. Ten skrót oznacza zagrożenia, czyli chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne. To także dotyczy materiałów wybuchowych – dodał Urban.



– Gdybyśmy parę lat temu rozmawiali o wojnie, każdy by sobie ją wyobrażał w sposób tradycyjny, nie z użyciem dronów, czy robotów. Natomiast to, co w tej chwili się dzieje, to jest zupełnie inny wymiar zagrożeń. Musimy być na to przygotowani i musimy wdrażać te nowoczesne technologie do wszystkich służb. Jeżeli wdrażamy, to musimy również przećwiczyć, jak to funkcjonuje – dodał Sławomir Szymański, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.



– Będę opowiadać o wybuchu paniki w tłumie. My, tutaj w Bydgoszczy też mieliśmy incydent, na UTP w momencie, kiedy były otrzęsiny. Wybuchła panika i były ofiary śmiertelne, oraz ranne. Długotrwały proces i jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe, zarządzanie tłumem, który jest w panice, jest niesłychanie ważny. Dlatego warto zrozumieć mechanizmy, które generalnie kierują tłumem – podkreśliła dr Aneta Baranowska, adiunkt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.



Specjalistka podkreśla, że instynktownie w sytuacjach zagrożenia podążamy za tłumem, a to może prowadzić do katastrofy. Należy próbować wydostać się z tłumu, rozejrzeć się i znaleźć bezpieczną ścieżkę ewakuacji.



W ramach wydarzenia odbyła się część teoretyczna – prelekcje i wymiana doświadczeń, a w piątek (27 czerwca) na bydgoskim lotnisku odbędzie się wystawa sprzętu oraz praktyczne warsztaty. Przewidziane są także ćwiczenia służb w związku z wtargnięciem kilku „dronów” w strefę kontrolowaną lotniska i przeprowadzenie ataku.



Konferencja naukowa pt. „Ochrona lotniczej infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami CBRNE” odbyła się na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.