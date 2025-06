Bydgoszcz. Kontrowersje wokół Centrów Integracji Cudzoziemców

Zatrzymany we wtorek (24.06) na terenie powiatu żyrardowskiego na Mazowszu, mężczyzna został doprowadzony do bydgoskiej prokuratury, gdzie został przesłuchany… Czytaj dalej »

- Mimo że zarząd województwa wycofał się z pomysłu na utworzenie centrum, problem wciąż jest aktualny - mówi Hanna Gutowska z Ruchu Narodowego. - Dochodzą nas takie słuchy, że mogą być zakładane Centra Integracji Kulturowej. Będą miały taki sam cel, czyli przyjmować niebezpiecznych ludzi, którzy będą zagrażać nam wszystkim. Do sprawy odniosła się także wiceprezydent Bydgoszczy, Anna Mikiewicz. Jej zdaniem miasto powinno otoczyć opieką migrantów. - Bydgoszcz do pracy oraz do zamieszkania wybiera coraz więcej cudzoziemców. Część z nich ma cały czas problem w kontaktach z urzędem, ze znajomością przepisów, prawa - mówi Anna Mikiewicz. - Takie centrum miało im pomóc. Rozdmuchano na terenie całego kraju ten problem. Bydgoszcz może wiele na tym stracić. Dodajmy, że po wystąpieniu obywatelskim, nie przewidziano dodatkowego czasu na dyskusję. Taka rozmowa odbyła się na poprzedniej sesji Rady Miasta.

