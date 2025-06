Fundacja Emic o rezygnacji z Centrów Integracji Cudzoziemców: Nastroje będą coraz gorsze

Do 56. Bazy Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem przyleciały pierwsze Apache. Maszyny zostały wypożyczone od USA do celów szkoleniowych dla polskiego wojska… Czytaj dalej »

Zwiększająca się liczba migrantów w regionie, a wraz z nią większa różnorodność społeczna i kulturowa, wymusza prowadzenie przemyślanych działań integracyjnych i wspierających cudzoziemców w adaptacji do polskich realiów, ale także działań kierowanych do społeczności przyjmującej, zwiększających wiedzę nt. migracji i pobudzających otwartość i wrażliwość międzykulturową.

„Z żalem i niepokojem przyjmujemy decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o rezygnacji z utworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców. Ta decyzja ignoruje realne potrzeby migrantów i uchodźców w naszym regionie, pozostawiając ich bez systemowego wsparcia" - można przeczytać na Facebooku Fundacji Emic z Torunia, która miała być partnerem w realizacji projektu. Fundacja opublikowała stanowisko w tej sprawie a jej prezeska Natalia Konwerska nie kryje rozgoryczenia decyzją zarządu. - Jesteśmy zszokowani, dlatego że prace nad tym projektem trwały ponad rok. Tak naprawdę to będzie działać w drugą stronę. Jeżeli nie ma systemowego wsparcia polityki migracyjnej: wsparcia mądrego, które pomaga instytucjom, imigrantom i właśnie NGO-som, to nastroje będą coraz gorsze, a migracja i tak będzie trwać - mówiła Natalia Konwerska. W poniedziałek, w programie Studio Polityka na antenie TVP 3 Bydgoszcz, o powodach podjęci takiej decyzji mówił członek zarządu województwa, Dariusz Kurzawa. - Jest wiele instytucji, które podobną działalność prowadzą nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. Otrzymaliśmy informację z MSWiA, że są przygotowywane zmiany w ustawie uchwalonej, przygotowanej i wprowadzonej przez poprzednią ekipę. Mają powstać punkty integracji kulturowej. Poczekamy do tych zmian ustawowych i podejmiemy w zarządzie decyzję, czy będziemy kontynuować ten projekt. Urząd Marszałkowski sprawy nie komentuje. Całe oświadczenie Fundacji Emic publikujemy niżej:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.