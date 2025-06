Centrów Integracji Cudzoziemców w regionie nie będzie! Anna Lamers: To dla mnie szok [Rozmowa Dnia]

Zgodnie z uchwałą, zarząd województwa w ogóle wycofał się z projektu utworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców w Kujawsko-Pomorskiem. Takie centra miały powstać nie tylko w Toruniu, ale także w Bydgoszczy i Włocławku. – To dla mnie szok, bo obcokrajowcy stali się naszą codziennością i musimy im pomóc w usamodzielnieniu się w naszym mieście. Dziś powinniśmy zajmować się integracją, a nie podziałami – oceniła Anna Lamers. – Działającym fundacjom na rzecz migrantów jest coraz trudniej, chociażby z tego powodu, że zniknęły mikrogranty. Ta polityka wymaga usystematyzowania i skanalizowania wszystkich działań, a tak się w tej sytuacji nie stanie – mówiła. O tym, że w mieście nie powstanie Centrum Integracji Cudzoziemców, poinformował w czwartek przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz (KO). - Zarząd województwa podjął uchwałę w tym zakresie, że w Toruniu ten projekt nie będzie realizowany. Nie ma takiej potrzeby, żeby go tu realizować - mówił. Wcześniej radni PiS domagali się przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia centrum, a Ruch Narodowy i Konfederacja zorganizowały protest przeciwko temu projektowi. Cała rozmowa jest dostępna poniżej.

