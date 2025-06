Poseł Mariusz Kałużny o wyniku wyborów: To czerwona kartka dla Donalda Tuska

2025-06-02, 10:28 Monika Kaczyńska/Redakcja

Poseł Mariusz Kałużny/fot. Archiwum

- Donald Tusk powinien podać się do dymisji - tak wynik wyborów prezydenckich komentuje poseł PiS z regionu Mariusz Kałużny.

Według niego zwycięstwo Karola Nawrockiego to czerwona kartka dla premiera Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego.



- Ludzie mówią: okłamaliście nas, miało być 100 konkretów, nie było. Prąd jest drogi, dalej mamy problemy z drożyzną, nic nie naprawiliście, obiecaliście wiele, inwestycje nie ruszają – to jest dla was czerwona kartka. Ale oczywiście wybory parlamentarne nie odbywały się wczoraj, dlatego dzisiaj Donald Tusk powinien podać się do dymisji i ten zły rząd powinien przeprosić Polaków i odejść.



Zdaniem polityka PiS prawica powinna cały czas znajdować płaszczyzny współpracy z ugrupowaniem Grzegorza Brauna i Konfederacją oraz pokazywać, że dłużej obecna władza nie może rządzić, bo doprowadzi do katastrofy.