Tomasz Sikorowski z Konfederacji: Bez względu na wynik pamiętajmy, że jesteśmy jednym narodem

2025-06-01, 23:36 Michał Zaręba/Redakcja

Od lewej: Mateusz Kociorski i Tomasz Sikorowski/fot. Michał Zaręba

Przed drugą turą wyborów Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski spotkali się w Toruniu ze Sławomirem Mentzenem, który uzyskał trzeci wynik w pierwszej turze. Miało to pomóc zwolennikom Konfederacji wybrać między kandydatami PiS i Koalicji Obywatelskiej.

- To były chyba najbardziej wartościowe rozmowy z kandydatami. Cała Polska miała okazję posłuchać o faktycznych pomysłach i rozwiązaniach, jakie idą z otoczenia obu tych kandydatów – mówił Tomasz Sikorowski, przewodniczący oddziału włocławskiego Konfederacji Nowa Nadzieja. - Pomogło to podjąć decyzję wielu sympatykom, którzy wspierali Konfederację do pierwszej tury. Nie zazdroszczę obu sztabom, czeka ich długa noc. Bez względu na wynik apeluję, by pamiętać, że jesteśmy jednym narodem i mamy wspólne cele.



- Zgadzam się z tym, że rozmowy w Toruniu z kandydatami były bardzo merytoryczne – dodaje Mateusz Kociorski, wiceprzewodniczący oddziału toruńskiego Nowa Nadzieja. - Stały w kontraście do większości debat, które mieliśmy możliwość oglądać w telewizji. Jeśli chodzi o wyniki wyborów, to na tę chwilę zachowałbym cierpliwość i chłodny umysł, bo jeszcze wszystko może się zmienić.