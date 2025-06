Wierzą, że prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Wieczór wyborczy PiS w Toruniu [wideo]

2025-06-01, 22:58 Michał Zaręba/Redakcja

Wieczór wyborczy PiS w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Toruńscy politycy Prawa i Sprawiedliwości wierzą w końcowy wynik z przewagą na rzecz Karola Nawrockiego. Pierwsze badania sondażowe exit poll wskazują na wygraną Rafała Trzaskowskiego.

Politycy PiS czekają na końcowe, oficjalne wyniki drugiej tury wyborów. - Na razie mamy tylko badania sondażowe, proszę pamiętać, że 4 proc. głosujących nie chciało udzielić odpowiedzi. Już mieliśmy taki przypadek, że zasypialiśmy z prezydentem Wałęsą, a obudziliśmy się z prezydentem Kwaśniewskim – mówi radny wojewódzki z PiS Przemysław Przybylski. - To była bardzo intensywna kampania, ale też dużo było polaryzacji. Kampania zawsze cechuje się tym, że wyciąga się rzeczy – niestety – te prawdziwe i nieprawdziwe. Dla ludzi, którzy na co dzień się polityką nie zajmują, a często biorą pod uwagę tylko przekaz medialny, mogło to być czynnikiem, który jakoś kategoryzował ich wybór.



- To są tylko sondaże, pokazują niestety, jak Polska jest podzielona i jak bardzo ludzie uwierzyli hejtowi – dodaje Maria Mazurkiewicz, była wicekurator oświaty. - Sama go doświadczyłam tu w Toruniu i wiem, jak to działa. Mam nadzieję, że jak spłyną już wyniki rzeczywiste z komisji, to będą to wyniki na rzecz Karola Nawrockiego.