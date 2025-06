Wieczór wyborczy sympatyków Rafała Trzaskowskiego: Wierzymy w ciemno w wygraną [wideo]

2025-06-01, 23:54 Damian Klich/Redakcja

Wieczór wyborczy sympatyków Rafała Trzaskowskiego w Bydgoszczy/fot. Damian Klich

Wielka radość zapanowała w niedzielę na wieczorze wyborczym sympatyków Rafała Trzaskowskiego w Bydgoszczy. Początkowy wynik sondażowy exit poll dawał nieznaczne prowadzenie kandydatowi Koalicji Obywatelskiej.

- To jest wynik marzenie i oby taki był po przeliczeniu wszystkich głosów - mówił wtedy wojewoda Michał Sztybel, szef bydgoskich struktur Platformy Obywatelskiej. - Wierzymy w ciemno w taki wynik. Dziękujemy wszystkim, którzy się zmobilizowali, bo na pewno w Bydgoszczy jest lepszy, niż w pierwszej turze. To była bardzo trudna kampania. Trudno się prowadzi kampanię, kiedy podobne środowisko polityczne rządzi, bo jest się obwinianym o wiele rzeczy, na które nie zawsze do końca ma się wpływ.



Michał Sztybel dodaje, że nie martwi go to, że Polacy różnie głosują, „bo na tym polega demokracja", ale zanik wspólnych tematów i wartości, które kiedyś łączyły obie strony.



- Od początku kampanii wiedzieliśmy, że pójdzie na żyletki - mówi posłanka KO Iwona Karolewska. - Nie ma pewności jeszcze, ale szczęścia, które przeżywaliśmy tutaj po 21.00 nikt nie jest w stanie nam odebrać.



Posłanka PSL Trzeciej Drogi Agnieszka Kłopotek liczy na to, że w razie wygranej Rafała Trzaskowskiego uda się zawalczyć o prawa kobiet i związki partnerskie.