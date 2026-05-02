Ultramaraton w Myślęcinku. Biegacze pokonali 52 kilometry dla celów badawczych [zdjęcia]

2026-05-02, 20:00  Natasza Trzebuchowska/DW
W biegu wzięło udział 80 osób. Wszyscy musieli wykonać serię badań sprawdzających przed i po starcie/Fot. Natasza Trzebuchowska

Naukowcy sprawdzają, jak wysiłek po tak długim biegu wpływa na uszkodzenia ciała.

- Z pewnością biegi o takiej charakterystyce nie są zdrowe i taki wysiłek dla organizmu nie pozostaje bez znaczenia - mówi dr hab. Jan Mieszkowski, jeden z organizatorów. - Staramy się w tym projekcie wykazać, czy są jakieś metody, dzięki którym możemy ochronić nasz organizm podczas tak wymagających wyzwań biegowych - dodaje.

- To bardzo trudna trasa, szczególnie że to do pokonania było osiem pętli. Temperatura dała w kość - mówił jeden z uczestników.

- Biegło się rewelacyjnie. Pogoda dopisała. Lubię słoneczko - cieszył się inny.

W biegu wzięło udział 80 osób. Wszyscy musieli wykonać serię badań sprawdzających przed i po starcie. Projekt realizują naukowcy z Bydgoszczy, Torunia i Gdańska.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
