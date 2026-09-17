Trzy placówki medyczne w Toruniu mają się połączyć. Boją się tego pracownicy i rodziny chorych

2026-09-17, 18:49  Mariusz Luda/KB
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu/fot. Mariusz Luda

W toruńskiej służbie zdrowia wrze po ujawnieniu planów fuzji Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Personel niepokoi się o miejsca pracy, rodziny o jakość opieki. Miasto uspokaja.

Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 70 milionów złotych stała się głównym argumentem władz Torunia uzasadniającym projekt fuzji.
Jej krytycy pytają wprost: dlaczego świetnie zarządzane i stabilne finansowo jednostki, takie jak MPS i ZPO, mają zostać wchłonięte, by ratować tonący w długach szpital?

Zaprzecza tej teorii rzecznik prezydenta Torunia, Marcin Centkowski.
- Te pieniądze w żaden sposób nie posłużą do pokrywania czy też redukowania zadłużenia Szpitala Miejskiego - mówi rzecznik toruńskiego ratusza.
- Są to bowiem wyłącznie środki celowe, które mogą być przeznaczone na konkretne inwestycje.

Rodziny pacjentów już obawiają się drastycznego spadku jakości opieki, a sygnały na ten temat odbierają radni oraz członkowie rad społecznych. Potwierdza to Maciej Koziołocki z rady społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

- Są to sygnały zaniepokojenia tym, co będzie dalej z tym zakładem. Na razie placówka jest placówką samodzielną i dochodową - podkreśla Koziołocki.

Za fuzją ma przemawiać dodatkowe nawet 36 miejsc, bo lista oczekujących na przyjęcie do ZPO jest bardzo długa.

- Mamy 350 osób oczekujących na świadczenia całodobowe. Jak długo czeka się na miejsce? Obecnie trzeba się nastawić na trzy lata - mówiła dyrektor Zakładu, Aleksandra Wachowiak-Kaźmierczak.

  • Temat fuzji zostanie poruszony na najbliższym posiedzeniu rady miasta.

Relacja Mariusza Ludy

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