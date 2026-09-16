Akcja antyterrorystów w Radziejowie. Ktoś przed marketem zostawił podejrzaną walizkę

2026-09-16, 16:04  Damian Klich/JW
Plansza Pilne

Plansza Pilne

Ewakuacja klientów sklepów i stacji paliw w Radziejowie. Ochroniarz jednego z marketów zaalarmował policjantów, że na parkingu znajduje się podejrzany pakunek.

Na terenie kilku sklepów i stacji paliw w Radziejowie ewakuowano klientów. Powodem jest podejrzana walizka pozostawiona na parkingu przy markecie.

- Do dyżurnego radziejowskiej policji zadzwonił pracownik ochrony jednego z marketów położonego przy ulicy Komunalnej i powiadomił o podejrzanej walizce pozostawionej na parkingu przed sklepem. Na miejsce natychmiast udali się radziejowscy policjanci oraz policjant z przeszkoleniem sapersko-pirotechnicznym. Policjanci podjęli decyzję o ewakuacji marketu, pobliżnych sklepów oraz znajdującej się obok stacji benzynowej. W chwili obecnej wycięty jest również odcinek drogi krajowej nr 62. Policjanci kierują na objazdy. Aktualnie czekamy na funkcjonariuszy pododdziału antyterrorystycznego i sapera, który stwierdzi dokładnie co to jest za przedmiot pozostawiony na tym parkingu - mówi asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

Czekamy na ustalenia policji.

Mówi asp. sztab. Marcin Krasucki

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