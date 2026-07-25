Nadleśnictwo stworzyło ścieżkę i zaprosiło do siebie biegaczy. Udana impreza w Trzebcinach

2026-07-25, 14:00 Marcin Doliński/KB

Ponad sto osób pobiegło w pierwszym Biegu o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebciny/fot. Marcin Doliński

Ponad sto osób pobiegło w pierwszym Biegu o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebciny. Zawody zorganizowano w Tleniu na specjalnie przygotowanej ścieżce biegowej.

- To pierwsza oficjalna impreza o Puchar Nadleśnictwa Trzebciny - podkreśla Klaudiusz Walendziak, trener oraz założyciel stowarzyszenia sportowo-społecznego Oskie Pantery.

- Nadleśnictwo wspiera naszą inicjatywę, powstała specjalna ścieżka. Cała Polska się tutaj zjeżdża. Wszyscy są niesamowicie zaskoczeni, że Lasy Państwowe zrobiły coś tak pięknego.



- Dzisiaj biegamy piękną ścieżką, całe otoczenie jest piękne: lasy, rezerwaty przyrody - mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny Stanisław Śpica.





Po biegu przy nadleśnictwie rozpoczął się piknik z nadleśniczym. Wydarzenie kończy się o godz. 15:00.