Aktywna majówka w Bydgoszczy. 150 osób stanęło na starcie [zdjęcia]

2026-05-02, 15:20 Tatiana Adonis/DW

150 osób wzięło udział w Wiosennym Festiwalu Biegowo-Duathlonowym w Bydgoszczy/Fot Tatiana Adonis

Trasa biegowo-rowerowych zmagań wiodła ulicami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, najstarszy 76.

- Ciężka trasa, słońce świeci mocno, dało się we znaki. Ale jest fajnie, bo zawody ukończone - mówił jeden z uczestników.



- Przede wszystkim chcemy zachęcić do aktywności - podkreśla Paweł Ochal, organizator.



Najstarsi uczestnicy biegu na 5 km mieli ponad 70 lat.



- W każdym wieku można zacząć, my w wieku 60 lat dopiero ruszyliśmy i daliśmy się porwać pasji. Tydzień temu robiliśmy półmaraton, bez biegania tego trudno wytrzymać - mówił 73-letni biegacz, który na starcie (i mecie!) był z 72-letnią żoną.





Najmłodsi biegali na dystansie od 100 do 600 m.

Trasa biegu głównego liczyła 5 km.

W duathlonie zawodnicy najpierw biegli 2,5 km, następnie 10 km pokonywali na rowerze, a na koniec zeszli z jednośladów, by ponownie przebiec - tym razem ponad kilometr (1,25 km).

