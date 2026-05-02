Aktywna majówka w Bydgoszczy. 150 osób stanęło na starcie [zdjęcia]

2026-05-02, 15:20  Tatiana Adonis/DW
150 osób wzięło udział w Wiosennym Festiwalu Biegowo-Duathlonowym w Bydgoszczy/Fot Tatiana Adonis

Trasa biegowo-rowerowych zmagań wiodła ulicami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, najstarszy 76.

- Ciężka trasa, słońce świeci mocno, dało się we znaki. Ale jest fajnie, bo zawody ukończone - mówił jeden z uczestników.

- Przede wszystkim chcemy zachęcić do aktywności - podkreśla Paweł Ochal, organizator.

Najstarsi uczestnicy biegu na 5 km mieli ponad 70 lat.

- W każdym wieku można zacząć, my w wieku 60 lat dopiero ruszyliśmy i daliśmy się porwać pasji. Tydzień temu robiliśmy półmaraton, bez biegania tego trudno wytrzymać - mówił 73-letni biegacz, który na starcie (i mecie!) był z 72-letnią żoną.

  • Najmłodsi biegali na dystansie od 100 do 600 m.
  • Trasa biegu głównego liczyła 5 km.
  • W duathlonie zawodnicy najpierw biegli 2,5 km, następnie 10 km pokonywali na rowerze, a na koniec zeszli z jednośladów, by ponownie przebiec - tym razem ponad kilometr (1,25 km).
Region

Biało-czerwona Tak świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie [zdjęcia]

Biało-czerwona! Tak świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie [zdjęcia]

2026-05-02, 14:30
Kosmos w toruńskim Forcie św. Jakuba. Wielka zmiana zaczęła się od sprzątania

Kosmos w toruńskim Forcie św. Jakuba. Wielka zmiana zaczęła się od sprzątania

2026-05-02, 11:30
Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

2026-05-02, 11:06
Basen solankowy w Ciechocinku będzie jak nowy. Drugiego takiego na świecie nie ma

Basen solankowy w Ciechocinku będzie jak nowy. Drugiego takiego na świecie nie ma

2026-05-02, 10:00
Włocławski Aeroklub otworzył uroczyście nowy sezon lotniczy

Włocławski Aeroklub otworzył uroczyście nowy sezon lotniczy

2026-05-01, 21:22
Przez Bydgoszcz przejechały setki motocykli. Otwarcie sezonu motocyklowego [wideo]

Przez Bydgoszcz przejechały setki motocykli. Otwarcie sezonu motocyklowego [wideo]

2026-05-01, 19:55
Muzeum Wojsk Lądowych otwarte podczas majówki. Można podjechać specjalnym autobusem [zdjęcia]

Muzeum Wojsk Lądowych otwarte podczas majówki. Można podjechać specjalnym autobusem [zdjęcia]

2026-05-01, 18:45
Uroczystości z okazji Święta Pracy w regionie. W Bydgoszczy uczczono pamięć Łukasza Litewki [zdjęcia, wideo]

Uroczystości z okazji Święta Pracy w regionie. W Bydgoszczy uczczono pamięć Łukasza Litewki [zdjęcia, wideo]

2026-05-01, 14:56
Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

2026-05-01, 13:54

