Wisła łączy, także miejscowości na przeciwległych brzegach. Turyści popłynęli z Topolna do Borówna

2026-05-02, 18:32 Marcin Doliński/DW

Rejs między Topolnem w powiecie świeckim a Borównem w powiecie chełmińskim to jedna z atrakcji pikniku z rybami i rybitwami pod nazwą Wisła łączy/Fot. Marcin Doliński

Piknik z rybami i rybitwami pod nazwą Wisła łączy odbył się po obu stronach rzeki. Był też konkurs kulinarny na zupę rybną przyrządzaną w opalanym kociołku.

Rejs między Topolnem w powiecie świeckim a Borównem w powiecie chełmińskim to jedna z atrakcji pikniku z rybami i rybitwami pod nazwą Wisła łączy, inną - ważną - było gotowanie zupy z ryb słodkowodnych, których w rzece dostatek.



Jarosław Pająkowski, zawodowo dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, brał udział w zawodach wędkarskich. - Ktoś tu złowił stornię. Ani ona, ani 4,5 kg boleń, ani brzana o masie 3 kg nie robiły na nikim wrażenia - mówił.



- Ta impreza integruje dwa brzegi: mieszkańców Topolna i Borówna - mówiła Elżbiet Kwiatkowska z Chrystkowa.



Podczas wydarzenia przepisami na zupę rybną dzielili się też Ukraińcy, mieszkający w okolicy.



