Zmiana władzy w Radzyniu Chełmińskim. Burmistrz traci stanowisko

2026-09-20, 22:58 Marcin Doliński/BN

Fot. ilustracyjna

Burmistrz Radzynia Chełmińskiego Maciej Góral został odwołany. Tak zdecydowali mieszkańcy w referendum. Do urn musiało pójść 1032 uprawnionych do głosowania, a poszło 1070. Spośród nich za odwołaniem dotychczasowego włodarza były 1024 osoby.

Dlaczego mieszkańcy postanowili go odwołać? - Chodzi o sytuację w ośrodku zdrowia, mimo że w kampanii wyborczej, kiedy startował na burmistrza obiecał, że będzie go rozwijał oraz działał dla dobra mieszkańców. Poza tym zawinił brakiem komunikacji z mieszkańcami - usłyszał nasz reporter.



- Przyjmuję tę decyzję z szacunkiem - mówi odwołany burmistrz Maciej Góral. - Przez ponad dwa lata konsekwentnie wprowadzałem zmiany, które uważałem za potrzebne, po wielu latach funkcjonowania gminy w innym modelu. Okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy byli gotowi zaakceptować takie tempo i kierunek zmian - dodaje.



Maciej Góral był burmistrzem Radzynia Chełmińskiego od 2024 roku.