Zaczarowany Las w Bydgoszczy oficjalnie otwarty. Myślęcińska atrakcja odświeżona i odmieniona [zdjęcia]

2026-05-16, 18:00 Tatiana Adonis/DW

Zaczarowany Las czynny będzie od wtorku do niedzieli od 11. do 19./Fot. Tatiana Adonis

Dawny park rozrywki w Myślęcinku zyskał nie tylko nową nazwę, ale przede wszystkim atrakcje, m.in. karuzele.

W Zaczarowanym Lesie jest m.in. minizoo z kozami, owcami i alpaką. Dziś myślęciński park rozrywki odwiedzili pierwsi goście.



- Nie mogłam się doczekać otwarcia! - mówiła jedna z odwiedzających.



- Przyjechaliśmy z okolic Żnina specjalnie na otwarcie parku! - cieszyli się goście.



- Mamy bardzo dużo nowych atrakcji: minizoo, gdzie można karmić zwierzęta; nowe dmuchańce, autodrom, kolejkę Dragon, dużo karuzel, a zjeżdżalnia, która była tu wcześniej, jest teraz dostępna w nowym wydaniu - mówi Sylwia Zielińska z zarządu Zaczarowanego Lasu.



Park rozrywki czynny będzie od wtorku do niedzieli w godzinach 11-19.