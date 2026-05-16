Zaczarowany Las w Bydgoszczy oficjalnie otwarty. Myślęcińska atrakcja odświeżona i odmieniona [zdjęcia]
Dawny park rozrywki w Myślęcinku zyskał nie tylko nową nazwę, ale przede wszystkim atrakcje, m.in. karuzele.
W Zaczarowanym Lesie jest m.in. minizoo z kozami, owcami i alpaką. Dziś myślęciński park rozrywki odwiedzili pierwsi goście.
- Nie mogłam się doczekać otwarcia! - mówiła jedna z odwiedzających.
- Przyjechaliśmy z okolic Żnina specjalnie na otwarcie parku! - cieszyli się goście.
- Mamy bardzo dużo nowych atrakcji: minizoo, gdzie można karmić zwierzęta; nowe dmuchańce, autodrom, kolejkę Dragon, dużo karuzel, a zjeżdżalnia, która była tu wcześniej, jest teraz dostępna w nowym wydaniu - mówi Sylwia Zielińska z zarządu Zaczarowanego Lasu.
Park rozrywki czynny będzie od wtorku do niedzieli w godzinach 11-19.