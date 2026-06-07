Przypomnieli o Myślęcińskiej Kolei Parkowej. Woziła pasażerów od 1996 do 2011 roku [zdjęcia]

2026-06-07, 16:26 Tatiana Adonis/BN

Wystawa Myślęcińskiej Kolei Parkowej/fot. Tatiana Adonis

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy postanowiło przypomnieć o Myślęcińskiej Kolei Parkowej. Legendarna ciuchcia przez piętnaście lat woziła mieszkańców i turystów. Powstała w 1996 roku, jednak we wrześniu 2011 spaliła się lokomotywownia wraz z taborem, a jesienią 2013 roku linia została rozebrana.

Z okazji 30. rocznicy uruchomienia myślęcińskiej atrakcji entuzjaści kolei zaprosili Bydgoszczan do Izby Tradycji Kolei SMKB, by powspominać czasy świetności wąskotorówki.



Marzeniem członków stowarzyszenia jest jej powrót do Myślęcinka. - Chcemy pokazać przede wszystkim, jaką atrakcję Bydgoszcz i Myślęcinek straciły - mówi Patryk Domieracki, prezes bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. - Chcemy obudzić sentyment w mieszkańcach miasta - dodaje.



Patryk Domieracki powiedział też o tym, co na miejscu mogli zobaczyć zwiedzający. - Główna część to wystawa zdjęć mieszkańców Bydgoszczy, praktycznie z całego okresu funkcjonowania kolejki - mówi. - Zbudowaliśmy również dioramy przedstawiające poszczególne stacyjki od Lasu Gdańskiego po Myślęcinek i Zacisze. Jest również model lokomotywy WLs50 z wagonikiem „letniakiem” z odwzorowanymi reklamami, które na tych wagonach się znajdowały. Dostaliśmy również od mieszkańców nagrania z kaset VHS z czasów jej kursowania - dodaje prezes.



W 2022 roku wrak lokomotywy został odrestaurowany i obecnie stoi na dawnej stacji kolejki w Myślęcinku, niedaleko parkingu przy zoo.