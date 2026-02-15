Bójka nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Filmik trafił do Internetu

2026-02-15, 11:01 Marcin Glapiak/BN

Policja wszczęła śledztwo ws. bójki nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu/fot. Pixabay/ilustracyjna

Do bójki, najprawdopodobniej nastoletnich kobiet, doszło w piątek wieczorem przed wejściem do Galerii Solnej w Inowrocławiu.

Na nagraniu, które jest dostępne w Internecie, widać tłum młodzieży zgromadzony przed wejściem do inowrocławskiej galerii, który obserwuje dwie bijące się osoby, prawdopodobnie kobiety w wieku nastoletnim.



- Sprawą już zajmuje się policja - mówi Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Staramy się ustalić osoby, które były najbardziej agresywne, ale też świadków całego zdarzenia - dodaje.



Policja gromadzi materiały oraz zabezpiecza nagrania z monitoringu. Obecnie trwa ustalanie, czy mogło dojść do jakiegoś wykroczenia, chociażby ze względu na brak reakcji ze strony osób obserwujących bójkę. - Po ocenie całej sytuacji będziemy mogli zakwalifikować, czy doszło do wykroczenia, czy ewentualnie przestępstwa - przekazuje Izabella Drobniecka.