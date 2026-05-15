Policja z Bydgoszczy szuka sprawcy kradzieży. Publikuje wizerunek podejrzanego [ZOBACZ WIDEO]

Do zdarzenia doszło w dniu 31.03.2026 roku w godz. 16:05-17:05 przy ulicy Morcinka 8 w Bydgoszczy. Znajdujący się w pobliżu monitoring zarejestrował wizerunek mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem / mat. KMP w Bydgoszczy
Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie prowadzą intensywne czynności w sprawie kradzieży, do której doszło na jednym z niestrzeżonych parkingów na terenie miasta. Funkcjonariusze zdecydowali się na opublikowanie materiałów z monitoringu, który zarejestrował wizerunek mężczyzny mogącego mieć bezpośredni związek z tym przestępstwem. Służby apelują do mieszkańców całego regionu o pomoc w identyfikacji podejrzanego.
Zuchwała kradzież na niestrzeżonym parkingu
Do zdarzenia doszło 31 marca 2026 roku w godzinach popołudniowych, pomiędzy 16:05 a 17:05, przy ulicy Morcinka 8 w Bydgoszczy. Nieznany sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi i okradł zaparkowany tam samochód marki Volkswagen Golf. Z wnętrza pojazdu zniknął przenośny komputer marki Lenovo, którego wartość oszacowano na 3000 złotych.
Policja publikuje zdjęcia i film z monitoringu
Kamery monitoringu zarejestrowały postać i twarz mężczyzny mającego bezpośredni związek z tym przestępstwem. Mundurowi zabezpieczyli nagrania i po ich dokładnej analizie podjęli decyzję o upublicznieniu kadrów przedstawiających poszukiwaną osobę. Policjanci liczą na to, że ktoś z Państwa rozpozna postać widoczną na materiałach wideo.
- Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami – informuje młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla ustalenia tożsamości sprawcy i odzyskania skradzionego mienia.
Jak przekazać informacje mundurowym?
Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub filmu, albo posiadają wiedzę o miejscu jego aktualnego pobytu, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz-Błonie. Informacje można przekazywać bezpośrednio do funkcjonariusza prowadzącego sprawę pod numerem telefonu 47 751 13 72. Służby czekają na zgłoszenia również całodobowo pod numerami telefonów 47 751 13 50 lub alarmowym 112, prosząc przy tym o powołanie się na oficjalny znak sprawy L.dz. III Kr 960/26.
