Była wicedyrektorką MOPS-u. Teraz Agnieszka Chmielewska poprowadzi DPS we Włocławku

Włocławski ratusz ujawnił właśnie wyniki konkursu na stanowisko szefa DPS-u. Nowa dyrektor Agnieszka Chmielewska to była radna miejska z ramienia Platformy Obywatelskiej. Poprzedni prezydent - Marek Wojtkowski powierzył jej funkcję wicedyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz powołał na stanowisko swego pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Gdy prezydent Wojtkowski przegrał wybory, poszła na zwolnienie lekarskie. Teraz pomyślnie przeszła wszystkie tury konkursu i będzie kierować DPS-em przy Nowomiejskiej. Poprzednia dyrektorka tej instytucji została zwolniona dyscyplinarnie. Kontrolerzy z Urzędu Miasta zarzucili jej mobbing, kreowanie złej atmosfery w miejscu pracy i poważne błędy w prowadzeniu dokumentacji placówki. Zwolniona dyrektorka zarzuty oddala i zapowiedziała skierowanie sprawy do Sądu Pracy. Prezydent jednak zwolnił ją dyscyplinarnie.

