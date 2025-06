Kujawsko-Pomorskie zyska pojazd do poszukiwania osób zaginionych? Trwa zbiórka

2025-06-20, 07:50 Maciej Wilkowski / Redakcja

Pojazd ratowniczy ma być przeznaczony do koordynacji poszukiwań i ratowania osób zaginionych. / fot. zrzutka.pl

Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek rozpoczęła zbiórkę funduszy na modernizację karetki, która stanie się w pełni profesjonalnym pojazdem do kierowania i dowodzenia poszukiwaniami.

Ma być to pierwszy w naszym regionie pojazd ratowniczy przeznaczony do koordynacji poszukiwań i ratowania osób zaginionych oparty na bazie specjalistycznego systemu poszukiwawczego (SIRON).



Karetkę reanimacyjną, mercedesa 313 CDI 4x4, włocławskie stowarzyszenie otrzymało od Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt modernizacji i przystosowania tego samochodu do nowych celów oszacowano na 15 tysięcy złotych.



Pieniądze są zbierane na portalu zrzutka.pl Link do zbiórki TUTAJ.