Toruńscy radni apelują o ograniczenie nielegalnej imigracji. Pokłosie ataku Wenezuelczyka na 24-latkę

2025-06-26, 19:06 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńscy radni większością głosów przyjęli apel ograniczenie nielegalnej migracji/fot: Michał Zaręba

Toruńska rada miasta potępiła atak 19-latka z Wenezueli na toruniankę. 24-latka walczy o życie w szpitalu. Na czwartkowej sesji większością głosów przyjęła też apel o ograniczenie nielegalnej migracji i dodatkowe działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W głosowaniu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości i klub Wspólny Toruń.



– Chcemy rozpocząć dialog z prezydentem, z radami okręgów, aby mapować zagrożenia, ale żeby też systemowo w tym momencie podejść do kwestii wsparcia osób, które przyjeżdżają do naszego miasta spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy, że te osoby bardzo często potrzebują pomocy psychologicznej, pomocy językowej. Chcemy rozpocząć dyskusję odnośnie sprawdzenia możliwości, też finansowych dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o ograniczenie czasowe i sprzedaży alkoholu – mówił Piotr Lenkiewicz, radny Platformy Obywatelskiej.



– To są dokumenty, projekty uchwał przygotowane na kolanie. Moim zdaniem zrobione w sposób celowy i świadomy po to, żeby ten najważniejszy, główny temat: raport o stanie miasta i absolutorium dla prezydenta odsunąć dalej. Tak, aby mieszkańcy, którzy dzisiaj przyszli tutaj, również na tę sesję, nie doczekali tego. Każdy ma swoje obowiązki. Każdy ma swoje zadania na co dzień. Coś, co jest najistotniejszym elementem tej sesji, odsuwa się w czasie – dodał Michał Jakubaszek, radny Prawa i Sprawiedliwości.



Dodajmy, że młody mężczyzna z Wenezueli usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło w nocy 12 czerwca. 19-latkowi z Wenezueli grozi dożywocie.