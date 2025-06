Protest po ataku obcokrajowca na 24-latkę w Toruniu. Kobieta walczy o życie w szpitalu

2025-06-15, 21:56 Polska Agencja Prasowa

Podejrzany o usiłowanie zabójstwa Wenezuelczyk wyprowadzany z siedziby Prokuratury Okręgowej w Toruniu/fot. Tomasz Więcławski, PAP

Około 200 osób uczestniczyło w niedzielę w spontanicznym proteście w Toruniu po czwartkowym ataku 19-letniego obcokrajowca na 24-latkę. Napastnik został aresztowany i grozi mu dożywotnie więzienie. Manifestujący sprzeciwiali się imigracji.

Pochód przeszedł od pomnika Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim do miejsca w Parku Glazja, gdzie kobieta została zaatakowana o 1.00 w nocy ze środy na czwartek. Uczestnicy protestu przeciwstawiali się imigracji. Wśród wznoszonych haseł były „Bóg, honor i ojczyzna", „Stop imigranckiej dziczy" czy zdecydowanie bardziej wulgarne hasła, sprzeciwiające się przyjmowaniu do Polski uchodźców i imigrantów. Uczestnicy podkreślali, że zostały już w Toruniu zawiązane patrole obywatelskie. Takie informacje pojawiały się w ostatnich dniach także na profilach prawicowych organizacji.



W piątek sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące 19-letniego obcokrajowca, który napadł na kobietę w nocy ze środy na czwartek w Parku Glazja w Toruniu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 24-latki. Poszkodowana w stanie ciężkim przebywa w szpitalu, ma rozległe urazy wielu narządów. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem w głowę, szyję i klatkę piersiową. - 19-latek z Wenezueli Yomeykert R.-S. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Klaudii K. – powiedział w piątek zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu Rafał Ruta. Obcokrajowcowi grozi nawet dożywocie. Sąd przychylił się w piątek do wniosku i zastosował areszt na trzy miesiące. Sędzia, uzasadniając konieczność zastosowania tego środka, wskazał, że obcokrajowcowi grozi surowa kara, a także istnieje uzasadniona obawa, że mógłby się ukrywać przed organami ścigania. Wskazał także na zebrany w sprawie materiał dowodowy, który jego zdaniem uprawdopodabnia sprawstwo.



Motyw działania sprawcy nie został do tej chwili ustalony. Wśród hipotez pojawia się motyw seksualny. - Na miejscu zdarzenia zostały zabezpieczone ślady i zebrany materiał dowodowy, o którym w tej chwili nie mogę powiedzieć. Motyw seksualny również będzie brany pod uwagę – podkreślił prokurator. Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone. To nóż.