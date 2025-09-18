Próbował ratować 24-letnią Klaudię z rąk oprawcy. Medal Thorunium dla pana Błażeja

2025-09-18, 19:06 Michał Zaręba/Redakcja

Prezydent Paweł Gulewski wręczył panu Błażejowi Medal Thorunium. To najwyższe wyróżnienie jakie może przyznać Prezydent Miasta Torunia. W nocy 12 czerwca, w parku Glazja pan Błażej ruszył z pomocą 24-letniej Klaudii, którą zaatakował Wenezuelczyk. Kobiety nie udało się uratować...

- Bardzo dziękuję za medal jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, niemniej - będę szczery - mam troszeczkę ambiwalentne odczucia. Wszyscy wiemy, jak ta sprawa się skończyła i wiemy, że pani Klaudii nie udało się uratować. A powinna stać tutaj i być z nami. Dziękuję jeszcze raz serdecznie - mówił pan Błażej.



Co więcej na sesji? Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na uhonorowanie trzech toruńskich szkół Medalem „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. Najwyższe wyróżnienie nadano: Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołowi Szkół Samochodowych oraz Zespołowi Szkół Inżynierii Środowiska.

Po sesji wiadomo też, że Toruń powiększa strefę inwestycyjną w pobliżu lotniska. 26 hektarów, trafi do miasta dzięki porozumieniu z Aeroklubem Pomorskim.



