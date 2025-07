Mieszkańcy Torunia poruszeni zbrodnią! Marsz Milczenia po zabójstwie Klaudii [wideo, zdjęcia]

2025-07-06, 16:04 Polska Agencja Prasowa/Monika Kaczyńska

Marsz Milczenia w Toruniu po zabójstwie Klaudii/fot. Monika Kaczyńska

Ulicami toruńskiej starówki przeszedł Marsz Milczenia po zabójstwie 24-letniej Klaudii, którą w nocy z 11 na 12 czerwca napadł w Parku Glazja 19-letni obcokrajowiec. Młoda barmanka, doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zmarła dwa tygodnie później w szpitalu. Zbrodnia wstrząsnęła miastem.

W Marszu Milczenia zorganizowanym przez środowiska narodowe i patriotyczne uczestniczyły tłumy. Zgromadzeni ruszyli ze Starego Rynku i pokonali trasę do Parku Glazja, gdzie doszło do zbrodni. Tam zapłonęły znicze, w miejscu zabójstwa Klaudii postawiono także krzyż. Uczestnicy modlili się tza zmarłą i odśpiewali hymn państwowy.



Zgromadzenie odbywało się w milczeniu i miało być chwilą wspólnej zadumy i pamięci oraz gestem wsparcia dla rodziny i bliskich Klaudii K.



Śmierć Klaudii

Kobieta zmarła w piątek, 27 czerwca, po dwóch tygodniach od ataku. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był uraz mózgu. 19-letni Wenezuelczyk zadał kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Ujawniono co najmniej kilkanaście ran kłutych w okolicy głowy, szyi oraz klatki piersiowej, a także rany o charakterze obronnym na dłoniach zmarłej. Wstępną przyczyną śmierci był uraz mózgu.



Z wcześniejszych ustaleń śledztwa wynika, że wracająca z pracy Klaudia K. około godz. 1.00 w nocy w parku została zaatakowana przez 19-latka. Policję o zdarzeniu powiadomił świadek, który usłyszał wołanie o pomoc i wybiegł z domu, płosząc napastnika.



Klaudii K. udzielono pomocy medycznej i przewieziono ją do szpitala. Po krótkim pościgu policjanci kilka ulic dalej zatrzymali 19-letniego obywatela Wenezueli Yomeykerta R.S. Zatrzymany był nietrzeźwy - w wydychanym powietrzu miał 1,2 prom. alkoholu.



Zarzut zabójstwa

Prokurator 13 czerwca przedstawił Yomeykertowi R.S. zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutu, odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania.



Prokurator ze względu na obawę ucieczki obcokrajowca i grożącą mu surową karę złożył do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o zastosowanie aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował Yomeykerta R.S na trzy miesiące. W najbliższych dniach spodziewane jest kolejne przesłuchanie mężczyzny i ogłoszenie mu zmodyfikowanego zarzutu - najprawdopodobniej zarzutu zabójstwa.



Na 19 lipca planowane są antyimigracyjne marsze i pikiety w całej Polsce - ma je zorganizować Konfederacja.