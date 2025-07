W Inowrocławiu protestowali wobec przemocy i nielegalnej imigracji

W Bydgoszczy do niedzieli (13 lipca) trwa Festiwal Miłośników Kotów. To okazja do integracji i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim przekazania wiedzy… Czytaj dalej »

Król Polski Stanisław II August Poniatowski nie miał okazji przyjechać do Torunia. Zrobił to jego krewny - hrabia Guillaume de Louvencourt, aby wesprzeć… Czytaj dalej »

- Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ jesteśmy poruszeni wydarzeniami, które miały miejsce w Toruniu. Niewinna Klaudia została brutalnie zamordowana - mówili. Skandowano hasła „Tu jest Polska, nie Bruksela". - Jestem mamą Michała. Był przyjacielem Klaudii, która zginęła zbyt wcześnie i zbyt młodo - mówiła jedna z kobiet, które pojawiły się na rynku w Inowrocławiu. - Uważam, że najważniejsze w życiu jest bezpieczeństwo. Kolor skóry, ani narodowość nie ma tutaj znaczenia. Akurat w tym przypadku to był taki, a nie inny obywatel. - Nie chcemy powtórki tego co ma Europa na Zachodzie w sprawie imigracji - mówili uczestnicy protestu. Protest zorganizowali inowrocławscy działacze Prawa i Sprawiedliwości. Manifest wsparli kibice Noteci i Goplani Inowrocław.

