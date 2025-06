Uwaga na fałszywe oferty pracy. Zaczęła się kampania przeciwko handlowi ludźmi

2025-06-26, 07:50 Agata Raczek / Redakcja

Kadr z filmu policji promującego kampanię #TwojeŻycieTwojaKarta. / Fot. Materiały policyjne

Handel ludźmi to wciąż realne zagrożenie - podkreślają kujawsko-pomorscy policjanci i wspólnie z Fundacją La Strada ruszają z kampanią #TwojeŻycieTwojaKarta.

Wakacje to czas, kiedy wielu młodych ludzi szuka pracy za granicą, ale to także moment, w którym uaktywniają się handlarze ludźmi. Pod pozorem atrakcyjnych ofert: bez języka, z wysoką pensją i zakwaterowaniem – ofiary trafiają w ręce przestępców. Są zmuszane do pracy, pozbawiane dokumentów i kontaktu z bliskimi.



Jak się przed tym uchronić?



- Zawsze powinniśmy sprawdzać firmę w której chcielibyśmy się zatrudnić. Powinniśmy się upewnić, że to jest legalny pracodawca. Można to zrobić nie tylko w polskich, ale także w zagranicznych rejestrach - mówi nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Warto poszukać informacji o danej firmie w internecie. I nigdy nie wyjeżdżać bez podpisanej umowy.



Policjant podkreśla, że dokument powinien być sporządzony w języku polskim. Przemysław Słomski przypomina też by, nigdy nie oddawać na dłużej swojego paszportu ani dowodu. Pracodawca nie ma prawa zabierać naszych dokumentów. Jeżeli ktoś tego wymaga – to sygnał, że coś jest nie tak.



Służby podkreślają, że to nie są wymyślone historie z filmów – to dzieje się także w naszym kraju, również w naszym regionie.



We Włocławku dwa lata temu zlikwidowano agencję towarzyską. Aresztowano wtedy trzy osoby zaangażowane w jej działalność. Zarzuty dotyczyły m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z prostytucji, zgwałcenia, stosowania przemocy fizycznej i szantażu



Kampania #TwojeŻycieTwojaKarta to wspólna akcja Policji i Fundacji La Strada.