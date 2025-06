Chrzest, przemówienia, modlitwa. Świadkowie Jehowy na regionalnym kongresie w Toruniu

2025-06-21, 15:10 Michał Zaręba/Redakcja

Regionalny Kongres Świadków Jehowy w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Kilka tysięcy osób uczestniczy w regionalnym Kongresie Świadków Jehowy w Arenie Toruń. Symbolicznym elementem wydarzenia jest chrzest nowych wyznawców.

– Trochę stres, bo wszyscy patrzą, ale ogólnie się cieszę – bo to podjęcie decyzji na całe życie – mówi jedna z uczestniczek ceremonii. – Dla mnie oznacza to, że mam wsparcie innych, jestem teraz członkiem rodziny – dodaje inna osoba. – To decyzja, która oznacza oddanie się Bogu – mówi o chrzcie kolejna osoba.



– Nasze tegoroczne hasło brzmi „Prawdziwe wielbienie Boga”. Wiele osób jest dzisiaj zaniepokojonych religijnością, religia nieraz wzbudza pewne kontrowersje, my natomiast skupiamy się na tym, żeby wykazać, jakie jest prawdziwe znaczenie wielbienia Boga i okazywania mu czci – mówi Artur Kurek, lokalny rzecznik Świadków Jehowy w regionie kujawsko-pomorskim.



– Jednym z dosyć istotnych elementów naszych kongresów jest chrzest – nasi nowi wyznawcy wcześniej oddają się Bogu w modlitwie, a tutaj, na kongresie, symbolicznie dokonują tego poprzez zanurzenie się w wodzie. To nasi nowi bracia i siostry, z czego się bardzo cieszymy – dodaje.



Toruński kongres jest jednym z 40, jakie tego lata zorganizowano w 20 miastach Polski.

Do wspólnoty Świadków Jehowy należy w Polsce ponad 116 tysięcy wiernych – pod względem liczebności to trzeci związek wyznaniowy w Polsce.

Relacja Michała Zaręby