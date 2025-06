Ulicami przejdą procesje. Uroczystość Bożego Ciała w regionie [przewodnik z trasami procesji]

2025-06-18, 17:00 Redakcja

W tym roku uroczystość Bożego Ciała przypada 19 czerwca/fot: Jolanta Fischer, archiwum

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbędzie się 19 czerwca. Którymi ulicami przejdą procesje w regionie? Szczegóły znajdziecie w naszym przewodniku.

Jak co roku, księża zachęcają do ozdobienia okien, włączenia się w prace przy ołtarzach i zapraszają dzieci do sypania kwiatów. Duchowni przypominają, że samo uczestnictwo w procesji nie spełnia obowiązku właściwego przeżycia tej uroczystości, lecz wymagana jest obecność na Mszy św.



BYDGOSZCZ



Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja, ul. Farna 2

Uroczysta liturgia rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 10.00. Po niej wyruszy procesja z Katedry ulicami: Farną, Pod Blankami, Grodzką, przez Plac Kościeleckich do kościoła Garnizonowego.



Bazylika św. Wincentego à Paulo, Al. Ossolińskich 2

Po Mszy św. o godz. 10:00 procesja wyruszy ulicami Markwarta, Staszica, Kopernika i Alejami Ossolińskich. Procesja zakończy się na placu przed bazyliką.



Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Ugory 18

Msza św. rozpocznie się o godz. 10:00, po niej procesja ulicami osiedla: Ugory, Leszczyńskiego, Żuławy, Ks. Skorupki, Orla i Ugory do kościoła. Na placu kościelnym zakończenie uroczystości.



Parafia Świętych Polskich Braci Męczenników, ul. ks. J. Popiełuszki 3

Procesja Eucharystyczna wyruszy po Mszy św. o godz. 9:30. Przejdzie z Kościoła Zasadniczego ulicami: Ks. J. Popiełuszki, Białogardzką, Białostocką, Łomżyńską i ks. J. Popiełuszki. Zakończenie przed Kościołem Nawiedzenia.



Bazylika Matki Boskiej Królowej Męczenników, ul. gen. M. Bołtucia 7

Procesja z Najświętszym Sakramentem przejdzie tradycyjnie ulicami parafii do czterech ołtarzy. Wyjście ze świątyni po Mszy św. o 8:30, czyli około 9:30 i przejdzie ulicami: Bołtucia, Fiedlera, Fieldorfa Nila, Kleina, Albrychta i Wańkowicza, by powrócić do kościoła.



Parafia Świętego Marka, ul. Salezjańska 1

Rozpoczęcie procesji po Mszy św. o godz. 9:00. Przejście ulicami Pelplińską i Skarżynskiego do Kościoła św. Mateusza Ewangelisty.



Kościół Chrystusa Króla, ul. Lotników 1

Msza św. o godz. 9:00. po niej procesja Bożego Ciała. Trasa procesji będzie prowadzić ulicą Stawową, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Szubińską, Broniewskiego, Stawową.



Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. kard. S. Wyszyńskiego 58

Procesja Bożego Ciała wyruszy po Mszy św. o godz. 9:30 i przejdzie ulicami: Modrzewiową, Sułkowskiego, Czerkaską, Lelewela, Kasztanową i Kardynała Stefana Wyszyńskiego do kościoła.



Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pl. Piastowski 5

Uroczystość rozpocznie się po Mszy św. o 9:00, kiedy kościoła wyruszy tradycyjna procesja ulicami parafii: pl. Piastowskim, Sowińskiego, Bocianowo, Sienkiewicza i Chrobrego.



Kościół św. Jadwigi Królowej, ul. Wojska Polskiego 7

Procesja eucharystyczna przejdzie ulicami: Wojska Polskiego, Chorwacką, Ujejskiego przy blokach nr 52 i 64, Czeską przy bloku nr 4, Morawską, Bałkańską przy blokach nr 4, 6 i 9 oraz Wojska Polskiego – powrót do kościoła.



TORUŃ



Katedra pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, ul. M. Kopernika 6

Mszy Świętej o godz. 9.00 przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj.

Po niej wyruszy procesja, która przejdzie ulicami Kopernika i Piekary do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, później Rynkiem Staromiejskim do kościoła o. Jezuitów, Szeroką i Królowej Jadwigi udamy się do kościoła św. Jakuba. Zakończenie procesji w Kościele Garnizonowym.



Parafia pw. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, ul. Szubińska 15

Uroczysta liturgia rozpocznie się Mszą św. o godz. 9:00. Po niej wyruszy procesja ulicami: Szubińską, Bliską, Daleką i powrót do kościoła ul. Szubińską.



Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Turystyczna 43

Początek procesji po Mszy św. o godz. 8:15. Ołtarze będą ustawione: 1) ul. Szczęśliwa 76, 2) skrzyżowanie Światowida/Księżycowa, 3) ul. Turystyczna-kwiaciarnia, 4) skrzyżowanie Turystyczna/Wieżowa. Po zakończeniu procesji będzie celebrowana również Msza Święta.



Parafia pw. Świętego Michała Archanioła, ul. Rybaki 59

Po Mszy św. o 9:30 wyruszy procesja eucharystyczna Bożego Ciała. Przejdzie trasą: ul. Konopnickiej, Mickiewicza, Klonowica.



Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Gen. J. Hallera 104-114

Procesja z Najświętszym Sakramentem rozpocznie się po Mszy św. o 9:00 i przejdzie ulicami: Hallera, Błękitną, Idzikowskiego, Brązową, Konduktorską, Domachowskiego i powrót do kościoła.



Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49

Po Mszy św. o 9:30 wyruszy procesja eucharystyczna ulicami: Poznańską, Hallera, Poranną (od ostatniego numeru), Hallera i Poznańską.



GRUDZIĄDZ



Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja, ul. Kościelna 1

Msza św. rozpocznie się o godz. 10:00, po niej przejdzie procesja trasą: Kościelna, Plac Miłośników Astronomii, Starorynkowa, Groblowa, Plac Niepodległości, Małogroblowa, Szkolna, Klasztorna na dziedziniec Muzeum.



Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. ul. Wyspiańskiego 1

Msza św. o godz. 11:00 z procesją eucharystyczną ulicami: Korczaka – Śniadeckich – Deptakiem pomiędzy blokami – Korczaka – Wyspiańskiego.



Parafia św. Józefa Oblubieńca, ul. Mazurska 1

Po Mszy św. o 9.30 wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy ulicami osiedla: Drogą Mazurską, Aleją Sportowców, ul. Podhalańską i Drogą Kujawską do Kościoła.



Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Moniuszki 8

Msza św. o godz. 10:30, po której wyruszy procesja. Ołtarze ustawione będą przy: ul. Moniuszki 26, Dworcowej 31, Królewskiej 2 i Rapackiego 30.



Parafia Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Konstytucji 3 Maja 45

Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 9:30. Przejdzie ulicami: Konstytucji 3 Maja, Sosnkowskiego, Kulerskiego, Rakowskiego i z powrotem Konstytucji 3 Maja do kościoła.



WŁOCŁAWEK



Kościół św. Stanisława, ul. Żeromskiego 19/21

Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 11:30 ulicami: Wiejską, Smolną, Kaliską, Kujawską, Łanieszczyzna, Żeromskiego i Wiejską do kościoła.



Kościół pw. św. Maksymiliana, ul. Zbiegniewskiej 1

Msza św. o godz. 16:00 z kazaniem w kościele, po której wyruszy procesja ulicami miasta: Fredry, Kaliską i Broniewskiego.



INOWROCŁAW



Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, ul. Plebanka 10

Po Mszy św. o godz. 10:00, której będzie przewodniczył bp Radosław Orchowicz, odbędzie się procesja ulicami miasta: Plebanka, Toruńska, Solankowa, Ratuszowa do kościoła garnizonowego.



Parafia Świętego Ducha w Inowrocławiu, ul. Jagiellońska 2

Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 11:00 i pójdzie ulicami: Jagiellońską w kierunku Jagiełły, Jagiełły, Marulewską, Lipową, ks. Ziarniaka i zakończenie przy kościele.



BRODNICA



Parafia Jezusa Miłosiernego, ul. Zakątek 24

Msza św. odbędzie się o godz. 10:00. po niej procesja ulicami: Łyskowskiego, Osiedlową, Familijną oraz Różaną.



TUCHOLA



Parafia Świętego Jakuba Apostoła, ul. Chojnicka 28

Po Eucharystii o godz. 10:00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy, które zlokalizowane będą w następujących miejscach: przy Urzędzie Miasta; na Placu Wolności przy figurze Matki Bożej; ul. Chojnickiej i przy kościele św. Jakuba Apostoła.



Parafia pw. Bożego Ciała, ul. Świecka 24

Po Mszy św. o godz. 10:00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy ulicami Świecką, Chopina, Kolejową, Garbary i ks. Wryczy.



SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE



Parafia pw. św. Bartłomieja, ul. Farna 4

Procesja rozpocznie się po Mszy św. o godz. 9:30. Przejdzie ulicami : Farna, Hallera, Placem Wolności, Kościuszki, Baczyńskiego, Młyńską, Średnią do kościoła.