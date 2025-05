Rafał Trzaskowski we Włocławku apelował o głosowanie. „Możemy wygrać frekwencją”

Wiec Rafała Trzaskowskiego we Włocławku/fot. Tytus Żmijewski/PAP Wiec Rafała Trzaskowskiego we Włocławku/fot. Tytus Żmijewski/PAP

Rafał Trzaskowski wiecem we Włocławku rozpoczął ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mobilizował tam wyborców, by frekwencja była jak najwyższa.

– To wasze zaangażowanie zdecyduje o wyborach prezydenckich i dlatego jeszcze raz, w tym ostatnim dniu, proszę was o głos i o totalną mobilizację. Każdy głos się będzie liczył, dzisiaj możemy wygrać przede wszystkim frekwencją – mówił. – Czym więcej pójdzie nas do głosowania, tym większa szansa, że wygram te wybory prezydenckie i że razem wygramy te wybory prezydenckie.



– Namawiajcie wszystkich, aby jak najwięcej Polek i Polaków poszło do wyborów prezydenckich – mówił Trzaskowski. – Jest wiele Polek i Polaków, którzy będą podejmowali decyzję w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach – ocenił. Prosił obecnych na wiecu, aby porozmawiali z rodziną, znajomymi, sąsiadami. – Rozmawiajcie z ludźmi, z którymi nigdy do tej pory nie rozmawialiście. To klucz do zwycięstwa – wskazał Trzaskowski.



Zapewniał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. - Jestem przekonany, że jeżeli wybierzecie prezydenta, który jest doświadczony, który umie budować więzi, który umie zabiegać o polski interes, to odniesiemy sukces, który będzie jeszcze większy, niż na nasze wszystkie marzenia - ocenił.



Skomentował, że rola Polski rośnie i jako prezydent chce to podtrzymywać. - Wszystkie oczy, całej Europy i całego świata, są zwrócone na nas. Nigdy nie byliśmy w takim momencie historycznym, nigdy nie mieliśmy takich aspiracji, ale nigdy nie mieliśmy takiej zdolności, żeby te marzenia i aspiracje realizować. Dzisiaj to właśnie Polska jest państwem najbardziej bezpiecznym. Dzisiaj to właśnie Polska się najszybciej j i najlepiej rozwija. Dzisiaj wszyscy w Europie i na świecie wiedzą, że bez nas nie da się osiągnąć sukcesu – mówił.



Kandydat KO mówił też o tym, że od lat walczy o wzmocnienie polskich samorządów. – Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Włocławka, do województwa kujawsko-pomorskiego, to widzę, jak Polska się zmienia. Dzięki waszej ciężkiej pracy. Jesteśmy z niej wszyscy dumni. Dziś musimy odbudować wspólnotę, aby ruszyć jak rakieta w przyszłość – powiedział Trzaskowski.



Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca, weźmie w niej udział kandydat KO Rafał Trzaskowski, który w pierwszej turze zdobył 31,36 proc. i popierany przez PiS Karol Nawrocki, którego poparło 29,54 procent.