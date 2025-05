Chcą pomóc młodym ludziom na rynku pracy. We Włocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego

2025-05-25, 15:05 Agnieszka Marszał/Redakcja

We Włocławku powstaje Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego/fot: wloclawek.eu

We Włocławku powstała nowa instytucja. Ma pomóc młodym ludziom świadomie wybierać kierunek kształcenia i zawód. Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego będzie współpracować ze szkołami, ale także przedszkolami, aby już u najmłodszych dzieci rozpoznawać predyspozycje i wzmacniać talenty.

– Brakowało w naszym mieście takiej nici łączącej. Ja to potocznie mówię „Od przedszkola do Opola”. To doradztwo zawodowe, które jest traktowane od dawna nie tak, jak powinno. Nam zależało na tym, żeby w mieście powstała jednostka, która będzie to spinać, badać predyspozycje, preferencje dzieci już w przedszkolu i ich umiejętności. Chcemy uświadamiać rodziców i poprzez kolejne etapy edukacji pomóc im, by pokierowali dalej swoimi losami. Do tego informacja zwrotna od lokalnego rynku pracy, czyli kontakty z pracodawcami, przedsiębiorcami, Powiatowym Urzędem Pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy – mówiła Kinga Twardzik, dyrektor włocławskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.



Nowy ośrodek ma rozwijać system doradztwa zawodowego i wspierać współpracę szkół z lokalnymi pracodawcami.