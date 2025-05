Dlaczego znikają studenci? Uczelnie z regionu tworzą programy, by ich zatrzymać

To ostatni moment, żeby zgłosić się do Green Labu. To projekt, w ramach którego specjalnie utworzona grupa będzie wspólnie pracować nad rozwiązaniami… Czytaj dalej »

Uczelnia chce wprowadzić zmiany, które spowodują, że studenci nie będą odchodzić. - Planujemy bardzo szerokie działania, które mają zmienić funkcjonowanie studenta na uczelni – mówi doktor Magdalena Zając. - Ma się tu poczuć dobrze, ma się poczuć chciany, zaopiekowany, ma się poczuć dobrze w środowisku swoich kolegów - innych studentów. Chcemy, żeby uniwersytet odzyskał rolę kształcącą, integrującą osobowość studenta, oczywiście również z nastawieniem na jego naukę, ale też jego samodzielność w nauce. Projekt zakłada między innymi: stworzenie przestrzeni spotkań i działań studenckich, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. UKW chce uruchomić program wsparcia psychologicznego, kładzie też nacisk na doradztwo zawodowe - ten krok skierowany będzie do kandydatów na studia. Pieniądze na ten cel pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja doceniła programy stworzone przez cztery uczelnie z naszego regionu – poza bydgoskim UKW, jeszcze UMK w Toruniu, Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy i Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.

