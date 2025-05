Działacze PiS i sympatycy w regionie: Karol Nawrocki poprowadzi Polskę we właściwym kierunku

2025-05-29, 16:15 Marek Ledwosiński/Redakcja

Konferencja działaczy PiS oraz członków Obywatelskiego Komitetu Poparcia Karola Nawrockiego w Toruniu/fot. Marek Ledwosiński

– Jest osobą godną zaufania, to człowiek odważny, otwarty na ludzi i pełen zasad – mówili podczas konferencji parlamentarzyści, samorządowcy i członkowie Obywatelskiego Komitetu Poparcia Karola Nawrockiego.

Działacze i sympatycy podsumowali kampanię wyborczą w Toruniu i we Włocławku.



„Nie zmarnujecie szansy, by obronić Polskę”

– Karol Nawrocki to jedyny kandydat, który poprowadzi Polskę we właściwym kierunku, który odepchnie nas od tych mielizn, które na nas czyhają: od paktów migracyjnych, Zielonych Ładów i innych rzeczy, które nad nami wiszą i to jest właściwie jedyne dobre rozwiązanie dla Polski w chwili obecnej – mówił w Toruniu historyk, prof. Wojciech Polak.



– Jestem w komitecie poparcia Karola Nawrockiego, jestem zwykłym nauczycielem. Dla mnie Karol Nawrocki, jego program, siły polityczne i społeczne, obywatelskie, które go wspierają, są gwarantami utrzymania tego kanonu wartości, który budowaliśmy w Polsce od chrztu Polski – ocenił filolog, prof. Bogdan Burdziej.



– Popiera go Prawo i Sprawiedliwość, ale jest kandydatem obywatelskim, kandydatem Polaków. Nie zmarnujecie państwo tej szansy, by obronić Polskę, by Polska pozostała nadal bezpieczna, by Polska się rozwijała – mówiła posłanka PiS Joanna Borowiak.



O doniesieniach ws. Karola Nawrockiego: Ciosy poniżej pasa, fake newsy układane przez specjalistów

Włocławscy działacze Prawa i Sprawiedliwości podsumowali kończącą się kampanię wyborczą. Na konferencji prasowej lider włocławskiego PiS-u, Jarosław Chmielewski, stwierdził, że była to wyjątkowo brutalna kampania.



– To, w jaki sposób ona była przeprowadzona, w jaki sposób były również finansowane spoty – zza granicy, przez pseudostowarzyszenia, które wspierały Trzaskowskiego – jest po prostu niedopuszczalne. A służby, które powinny działać w ramach swoich kompetencji po to, żeby przeciwdziałać tego typu sytuacjom, niestety, nie zadziałały odpowiednio – ocenił.



Szef włocławskiego PiS-u odrzucił zarzut, jakoby znacząca część wyborców mogła uznać za niewystarczające wyjaśnienia sztabu Karola Nawrockiego w sprawie przejęcia mieszkania od seniora, działalności Nawrockiego w sopockim hotelu „Grand", czy udziału w bójkach pseudokibiców. – Jest ktoś, kto mówi, słyszy się na mieście i tak dalej – tak naprawdę to możemy powiedzieć o każdym różne rzeczy i powiedzieć, że ludzie mówią, że premier naszego kraju 15 lat temu strzelał do kaczek na przykład, i są na to świadkowie. To są dla mnie ciosy poniżej pasa, fake newsy, które są rozpowszechniane, a tak naprawdę układane przez specjalistów, którzy doskonale wiedzą, że co z tego, że zostanie to napisane, jeśli i tak nie można nic z tym zrobić – dodał.



Na koniec spotkania działacze włocławskiego PiS-u zaapelowali do mieszkańców o udział w niedzielnym głosowaniu.