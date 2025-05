Politolog: O wyniku wyborów może zdecydować kilkadziesiąt tysięcy głosów [Rozmowa Dnia]

Rafał Trzaskowski wiecem we Włocławku rozpoczął ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mobilizował tam wyborców, by frekwencja… Czytaj dalej »

– To wybory, jakich od dawna nie mieliśmy, dlatego że ani sondaże, ani właściwie żadna matematyka po pierwszej turze nie daje nam jasnej odpowiedzi, kto te wybory wygra i rzeczywiście duża mobilizacja obu kandydatów w zakresie zadbania o wysoką frekwencję wyborczą jest bardzo uzasadniona – bo każdy głos będzie liczył – mówi prof. Kapsa. – Rzeczywiście różnica głosów może być niewielka. Myślę, że jeszcze nawet w niedzielę wieczorem, po wstępnych wynikach exit poll, nie będziemy w stanie jednoznacznie stwierdzić, który z kandydatów uzyska większość w tym głosowaniu i dopiero oficjalny, końcowy wyniki Państwowej Komisji Wyborczej będzie dla nas miarodajny – dodaje. Cała rozmowa do odsłuchania poniżej.

